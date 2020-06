Halbinsel Krim: Russischer Geheimdienst verhindert Anschlag auf einen Markt in Simferopol

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB vereitelte einen Terroranschlag auf der Halbinsel Krim. Es wurden fünf Tatverdächtige festgenommen, teilte der FSB mit. Sie sollen einen Anschlag mit selbst gebauten Sprengsätzen auf einen Markt der Stadt Simferopol geplant haben.

Sprengmittel, Waffen und Munition seien bei einer Durchsuchung beschlagnahmt worden, teilte der FSB am Mittwoch in Moskau mit. Die fünf Russen sollen sich den Angaben nach im Internet zum Terrorismus bekannt haben. Sie sollen außerdem Kontakte zu paramilitärischen nationalistischen Gruppierungen in der Ukraine gehabt haben.

