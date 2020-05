Corona-Pandemie: Russland hat jetzt offiziell mehr Infizierte als Deutschland

Quelle: Reuters Beerdigung eines Opfers der Corona-Pandemie auf einem Friedhof in Sankt Petersburg, 5. Mai 2020

Russland hat in der Corona-Pandemie nun auch Deutschland bei den gemeldeten Infektionen überholt. Am Mittwoch stieg die Zahl der Neuinfektionen in Russland auf insgesamt 165.929. Das Robert Koch-Institut gab für Deutschland 164.807 Infizierte an.

In Russland steigen die Fallzahlen trotz massiver Ausgangssperren prozentual so stark wie in keinem anderen Land. Am Mittwoch stieg die Zahl der Neuinfektionen erneut um mehr als 10.000 auf insgesamt 165.929. Laut Behörden haben mehr als die Hälfte der neu registrierten Patienten keine Symptome. Offiziell wird die Zahl der Corona-Todesfälle in Russland mit 1.537 angeben. Das ist mit Abstand die niedrigste Zahl unter den zehn Ländern weltweit mit den meisten Infektionen. Genesen sind mittlerweile 21.327 Menschen. Landesweit wurden 4.6 Millionen Tests durchgeführt. Mehr zum Thema - Russland meldet 10.633 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden – Regierungschef weiter im Krankenhaus Am Mittwoch wurde außerdem bekannt, dass die russische Kulturministerin mit dem Coronavirus infiziert ist. Olga Ljubimowa ist nach Regierungschef Michail Mischustin und Bauminister Wladimir Jakuschew nun das dritte Regierungsmitglied, das positiv auf das Virus getestet wurde. Ihrer Pressesprecherin zufolge habe die Politikerin einen milden Krankheitsverlauf. Sie arbeite von zu Hause aus und nehme an Videokonferenzen teil. Moskau ist mit Abstand am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. In der Hauptstadt wurden am Mittwoch 5.858 neue Fälle registriert. Wie die Zeitung Kommersant berichtet, erwägen die Moskauer Behörden die Möglichkeit, ab nächster Woche eine Maskenpflicht einzuführen, wie es bereits in der Region Moskau der Fall ist. Demnach müssen Menschen beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, um eine Übertragung des Coronavirus zu verhindern. Die Pflicht soll auch im öffentlichen Nahverkehr gelten.