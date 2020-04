Russischer Premierminister Michail Mischustin mit Coronavirus infiziert

Lieber Wladimir Wladimirowitsch, es ist gerade bekannt geworden, dass die Tests, die ich auf das Coronavirus gemacht habe, positive Ergebnisse gebracht haben. In dieser Hinsicht und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesundheitsprotokolls muss ich mich jeweils der Selbstisolierung unterwerfen, den Anweisungen der Ärzte Folge leisten. Dies muss getan werden, um meine Kollegen zu schützen", so Mischustin zu Putin via Videokonferenz.