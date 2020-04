Großbrand im russischen Gebiet Leningrad – Acht Tote, darunter sechs Kinder

Bei einem verheerenden Brand in einem Privathaus in der Stadt Wyborg im Nordwesten Russlands ist in der Nacht zum Mittwoch eine achtköpfige Familie ums Leben gekommen. Dazu gehören sechs Kinder im Alter zwischen anderthalb Monaten und acht Jahren.

Die Leichen wurden im Laufe der Bergungsarbeiten in der Stadt circa 120 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt am Mittwochmorgen geborgen. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Interfax soll es sich dabei um eine sozial benachteiligte Familie mit sechs Kindern handeln. Ein weiteres Familienmitglied, der Onkel der Kinder, konnte sich demnach aus dem lodernden Holzhaus retten. Das russische Ermittlungskomitee leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein. Die genaue Unglücksursache war zunächst unklar. Zu den möglichen Auslösern des Feuers zählen ein elektrischer Defekt sowie Vernachlässigung der Brandschutzauflagen.

