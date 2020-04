"Hast du überlegt, wieso er dich schlägt?": Moderatorin empört mit Aussagen zu häuslicher Gewalt

Die bekannte TV-Moderatorin und Sängerin Regina Todorenko hatte betont, dass Frauen auch selbst schuld an häuslicher Gewalt sein könnten. In einem Interview hatte sie gesagt:

Man muss ein psychisch kranker Mensch sein, um nach der Kamera zu greifen, sich zu filmen und zu sagen 'mich schlägt mein Mann'. Was soll das? Was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor? Ich denke, man erreicht einen kritischen Punkt, bevor man so etwas sagt. Hast du überlegt, wieso dich dein Mann schlägt? Was hast du dafür getan, damit er dich nicht schlägt?