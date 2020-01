Die Neue Seidenstraße: "Das gefährlichste Projekt dieses Jahrhunderts" – Autor Ernst Wolff

"Das Attentat ist eine Warnung an China." So interpretiert der Autor Ernst Wolff das US-Attentat auf den iranischen General Soleimani. Was er genau damit meint, und was es mit dem "asiatischen Jahrhundert" auf sich hat, erzählt er in einem ausführlichen Interview.

Seiner These zufolge geht es schon lange nicht mehr um die Rohstoffe, sondern um die geographisch relevante Lage des Iran, die für das Jahrhundertprojekt "Neue Seidenstraße" von größter Relevanz ist. So ist auch die Rede von einem "asiatischen Jahrhundert", was unweigerlich die Supermacht USA untergraben würde. Ob die USA wirklich so weit gehen würden, ein ganzes Land in Chaos zu versetzen, um die Seidenstraße zu sabotieren, ist eine Frage, auf die Ernst Wolff eine klare Antwort hat. Mehr zum Thema - China unterzeichnet fast 200 Abkommen für Neue-Seidenstraßen-Projekte und plant weitere Expansion