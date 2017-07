G20 – Ein Gipfel der Kontraste: Krawalle, Beethoven und die Elite

Quelle: RT

Selten war der Unterschied zwischen denen „da oben“ und uns „da unten“ so deutlich wie gestern in Hamburg. Ein Auszug aus unserem Grundgesetz Artikel 20: „Die Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen (…) ausgeübt“