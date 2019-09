TRUMP-BIDEN Showdown | GRETA Bashing | IRAN HETZE bei ARD | 451 Grad

Greta vor der UN und die Medienmaschine dreht durch! Ein Foto mit Thunberg und Trump wird von einem Nachrichtenkanal zum nächsten gereicht, jeder Schlagabtausch der beiden zur brandheißen Story gepusht! Geht so Journalismus?

Die Medien müssen im heutigen Klima jede noch so nichtige Neuigkeit nutzen, um Skandale zu produzieren. Warum würde man auch sonst noch Zeitung lesen? Sind die Medien selbst an ihrer Trivialisierung schuld? Egal ob Greta und #Trump oder ob Joe Bidens Sohn nun Geschäfte mit der #Ukraine gemacht hat – das sollte doch eigentlich keinen Einfluss auf die US-Präsidentschaftswahl haben!

Unseren allseits beliebten Aluhut haben wir auch wieder dabei und wir fragen uns, was die Ukraine mit nigerianischen Prinzen gemeinsam hat. Zu guter Letzt noch der #Iran, der darf in den Schlagzeilen auf keinen Fall fehlen! Wir haben uns für euch angeschaut, wie die taggesschau mal wieder das Bild des bösen Iran in Stein meißelt – mit der Präsentation von Fakten hat das sicherlich nichts zu tun!

Linkliste

