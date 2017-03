451 Grad: Martin Schulz feiert sich selbst | WikiLeaks entlarvt CIA | Bild radioaktiv [25]

Folge 25 des wöchentlichen Medienmagazins 451 Grad ist da! Natürlich exklusiv auf unserem eigenen YouTube-Kanal. In dieser Ausgabe feiern wir unseren 25. Geburtstag! An diesem Ehrentag haben wir, wie immer, ein buntes Feuerwerk an Themen für euch zusammengestellt.

In der Rubrik „Denkschablone“ beschäftigt sich das Team von 451 Grad in dieser Woche mit den Enthüllungen von Wikileaks. Bekanntlich kann der US-Geheimdienst CIA Telefone, Handys, Dockingstationen und Fernseher abhören.

Die Wikileaks-Akte, die alle Methoden der CIA offenlegt, zum Beispiel wie genau die Geräte abgehört werden, wurde auch von ZDF-Urgestein Claus Kleber im „heute journal“ behandelt. Interviewpartner Dr. Sandro Gaycken zeigte sich allerdings entsetzt darüber, dass Wikileaks die Unverschämtheit besitzt zu enthüllen, dass jeder jederzeit von der CIA abgehört werden kann.

Kleber behauptet außerdem, dass die Enthüllungen an 79 Millionen Menschen in Deutschland sowieso „vorbeigehen“. 451 Grad hat deshalb in Berlin mal einen Test gemacht, wie egal das Ausspionieren den Deutschen wirklich ist.

Martin Schulz, der beste „Gottkanzler“ aller Zeiten, zieht ja nun wirklich alle Massen in den Bann. Alle jubeln und rufen seinen Namen. Wie macht er das nur? 451 Grad hat ein Video entdeckt, das den Schulz-Hype erklären könnte.

Im „Geschwätz von gestern“ seht ihr den 2. Teil, der US-Außenpolitik-Saga. Im Laufe der Geschichte kam es immer wieder zu Interventionen in verschiedenen Ländern. Regierungen wurden gestürzt, Wahlen manipuliert, Länder finanziell und wirtschaftlich abhängig gemacht oder unter US-Kontrolle gestellt. 451 Grad hat sich einmal genauer angeschaut, wo sich die USA überall eingemischt haben.

Den „Witz der Woche“ leistete sich diesmal „Bild.de“. Diesmal mit einem Artikel über erhöhte Strahlenwerte in Europa, die angeblich durch russischen Atomschrott ausgelöst werden. Doch was steckt wirklich dahinter? Wir haben Greenpeace angefragt, was die Strahlenwerte in Europa beeinflusst haben könnte.

Für einen kleinen Lacher hat diese Woche außerdem der SUPER-Chef der „BILD“ Julian Reichelt gesorgt. Was ein Müllwagen damit zu tun hat, erfahrt ihr bei uns.

Außerdem enthüllen wir noch den Gewinner des Zuschauer-Putinzer-Preises! Wer hat es wohl auf Platz 1 geschafft? Einen kleinen Tipp geben wir, er war in dieser Ausgabe mit dabei.



