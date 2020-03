Businesskonferenz in den USA zur Corona-Krise wegen Corona-Krise abgesagt

Quelle: AFP © Jeenah Moon (Symbolbild)

Diesen Freitag sollte in New York eine Businesskonferenz stattfinden, die Geschäftsführern praktische Tipps vermitteln sollte, wie sie sich auch zu Zeiten der Corona-Krise über Wasser halten können. Am Ende wurde das Event jedoch abgesagt – aus genau diesem Grund.

Die Veranstaltung der Diskussionsrunde zum Thema "Geschäftsführung unter Corona-Virus" ging auf die Initiative des US-amerikanischen Council on Foreign Relations (CFR, Rat für auswärtige Beziehungen) zurück, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Neben der Konferenz sagte der CFR aus Angst vor der rasanten Ausbreitung von Corona auch eine Reihe anderer US-weiter Veranstaltungen im Zeitraum zwischen dem 11. März und 3. April ab. Unter anderem musste auch die jährliche New Yorker Auto-Messe auf August verschoben werden. Nach Angaben der Johns Hopkins University wurden in den USA bis jetzt bundesweit 1.040 Corona-Fälle bestätigt. Die Infektion forderte außerdem 29 Menschenleben in den Bundesstaaten Washington, Kalifornien, Florida, South Dakota und New Jersey. Acht COVID-19-Kranke sind inzwischen genesen. Mehr zun Thema - Corona-Virus: Politisches Powerplay und die Profiteure der Panikmache