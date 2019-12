"Unamerikanisch": Kolumne der Washington Post erklärt US-Republikaner zu russischen Agenten (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © imago stock&people Symbolbild: Konterfei des US-Präsidenten vor der russischen Flagge.

In einem Meinungsartikel in der Washington Post behauptet die Kolumnistin Jennifer Rubin, Donald Trump sei den USA gegenüber illoyal. Er habe Moskau beim "Krieg gegen die Ukraine" geholfen und verbreite russische Propaganda. Die Republikaner seien für all das mitverantwortlich.

Wie mittlerweile journalistischer Usus in vielen Mainstreammedien, bedarf es keinerlei Beweise, um irgendeine dieser Behauptungen zu untermauern. Vorhandene gegenteilige Beweise werden ignoriert. Böswillige Propaganda beginnt immer dort, wo die eigene Meinung endet. Und an eben dieser Schwelle lauert auf ewig der Russe.