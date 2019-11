USA: Die tödlichen Methoden des Opioid-Herstellers Purdue (Video)

Proteste vor der Purdue Pharma-Zentrale in Stamford, am 12. September 2019.

Offenbar hat das US-Unternehmen Purdue Pharma geschickt den öffentlichen Diskurs über das von ihm hergestellte Medikament ‟Oxycontin‟ manipuliert. Über finanzielle Zuwendungen nahm Purdue Einfluss auf die in den Medien verbreitete Expertise.

Studien, um damit die gekauften Meinungen zu untermauern, lieferte das Unternehmen gleich selber. Auch Ärzte wurden mit aufgehübschten Informationen zum Verschreiben des Schmerzmittels animiert.

Seit dem Jahr 2000 sind in den USA über 400.000 Menschen durch Opioide gestorben. Nach einer Welle von Entschädigungsforderungen meldete Purdue Pharma im September 2019 Insolvenz an.

