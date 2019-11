Wegen Migration: Über 100.000 inhaftierte Kinder in den USA

Migrantenkinder zwischen den Zelten einer Haftanstalt an der mexikanischen Grenze in Tornillo, Texas, 18. Juni 2018,

Mehr als 100.000 Kinder befinden sich derzeit in den Vereinigten Staaten aus Migrationsgründen in Haft, wie eine UNO-Studie aufzeigt. Weltweit sind es über 330.000 Kinder in 80 Ländern. Laut dem Autor der Studie handelt es sich um eine "konservative Schätzung".

Der Hauptautor der Studie "Global Study on Children Deprived of Liberty", Manfred Nowak, erklärte, dass sich die Zahl auf inhaftierte Migrantenkinder bezieht, die ohne Begleitung an einer US-Grenze ankamen. Gezählt wurden auch Kinder, die zusammen mit Verwandten inhaftiert sind, sowie Kinder, die von ihren Eltern getrennt worden sind, bevor sie festgehalten wurden.

"Die Gesamtzahl der derzeit inhaftierten Personen beträgt 103.000", sagte Nowak gegenüber der Nachrichtenagentur AFP und bezeichnete es als eine "konservative" Schätzung, die auf den neuesten verfügbaren offiziellen Daten sowie "sehr zuverlässigen" zusätzlichen Quellen basiere.

Laut der globalen Studie, die am Montag präsentiert wurde, werden weltweit mindestens 330.000 Kinder in 80 Ländern aus migrationsbedingten Gründen festgehalten, was bedeutet, dass fast ein Drittel dieser Verhaftungen in den USA stattfindet.

Die Studie belegt zum Teil Verstöße gegen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, die vorschreibt, dass Kinderhaft "nur als Maßnahme der letzten Instanz und für den kürzesten angemessenen Zeitraum" eingesetzt werden darf. Die USA sind übrigens der einzige UN-Mitgliedstaat, der das 1990 in Kraft getretene Abkommen nicht ratifiziert hat.

Insgesamt ergab die UN-Studie, dass weltweit mehr als sieben Millionen Kinder in einer Reihe von Einrichtungen und Institutionen festgehalten werden. Dabei wurden verschiedene Faktoren untersucht, die das Problem antreiben, darunter Kinder, die in bewaffneten Konflikten inhaftiert sind, und Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit geringfügigen Straftaten wie Schuleschwänzen oder Alkoholkonsum bei Minderjährigen.

Die Autoren der aktuellen Studie warnen vor den Folgen der Freiheitsberaubung: Die Anzahl psychischer Krankheiten bei Kindern könne sich in Gewahrsam verzehnfachen. Zudem sterben die Betroffenen demnach im Schnitt deutlich früher als Gleichaltrige, die in Freiheit gelebt haben.

Die weltweit geltenden Richtlinien stehen "im direkten Gegensatz" zu den Anforderungen der Kinderrechtskonvention, so der Bericht, und fordern erneute Anstrengungen, um sicherzustellen, dass Kinder nur in Ausnahmefällen inhaftiert werden.