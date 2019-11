Wer hat Angst vor TikTok? Die USA in Sorge vor einer App aus China (Video)

Quelle: www.globallookpress.com

Die App TikTok ist die am häufigsten heruntergeladene App der Welt. Nun sorgen sich US-Politiker, dass das in chinesischem Besitz befindliche Unternehmen die Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergeben könnten. TikTok widerspricht vehement.

Hinweis der Redaktion: YouTube hat den Upload von Video-Clips und Live-Streams bis zum 14.11. blockiert. Daher werden wir bis zu diesem Zeitpunkt Videos nur über unsere eigenen Server verbreiten können.