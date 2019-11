Umfrage in den USA: Fast 70 Prozent der Millennials favorisieren sozialistische Politiker (Video)

Dreißig Jahre nach Ende des Kalten Krieges kann sich eine Mehrheit der jungen Amerikaner vorstellen, einen sozialistischen Kandidaten wie beispielsweise Bernie Sanders zu wählen (New York, 19. Oktober 2019).

Eine Umfrage der Stiftung "Victims of Communism Memorial Foundation" führte zu dem Ergebnis, dass in den Vereinigten Staaten fast 70 Prozent der sogenannten Millennials (Jahrgänge 1981 bis 1998) für einen sozialistischen Kandidaten stimmen würden.

Die Stiftung sieht in den Umfrageergebnissen eine gewisse Geschichtsvergessenheit der Millennials, der mit Bildung entgegensteuert werden müsse. Kritiker dieser Auffassung weisen darauf hin, dass das Bildungssystem der USA inhaltlich und in seiner Funktionsweise bereits komplett am Kapitalismus ausgerichtet sei.

Die daraus folgenden Missstände – die mit einem Studium einhergehende hohe Verschuldung sowie der Mangel an angemessenen Arbeitsplätzen – seien die Ursache, warum viele aus den jüngeren Generationen den Kapitalismus ablehnten und sich für alternative Wirtschaftssysteme interessierten.