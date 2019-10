Schießerei in New York: Mindestens vier Tote

Symbolbild der New Yorker Polizei

Bei einer Schießerei im New Yorker Stadtteil Brooklyn wurden nach bisherigen Angaben vier Menschen erschossen. Mindestens drei weitere wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Demnach hat die New Yorker Polizei weder Informationen über ein mögliches Motiv für die Schießerei, noch gibt es Informationen über mögliche Verdächtige.



Vorläufig scheint die Schießerei in "einer Art Geselligkeitsverein stattgefunden zu haben", erklärte der Sprecher der New Yorker Polizei Brian Magoolaghan.

Vier Menschen wurden nach bisherigem Kenntnisstand erschossen. Drei weitere Personen wurden verletzt, schweben jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Bluttat ereignete sich am Samstagmorgen auf der Utica Avenue im New Yorker Stadtteil Brooklyn.