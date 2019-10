US-Amerikaner erschießt vermeintlichen Einbrecher und geht wieder schlafen – Mordanzeige

Der 72-jährige James Michael Meyer aus Dallas, US-Staat Texas, hat letzten Donnerstag einen vermeintlichen Einbrecher erschossen und ging danach wieder ins Bett. Erst zwei Stunden später meldete er sich bei der Polizei. Nun wurde er wegen Mordes angezeigt.

Meyer sagte gegenüber der Polizei, ein lautes Geräusch habe ihn um etwa fünf Uhr morgens geweckt. Er soll einen Unbekannten entdeckt haben, der mit einem Pickel bewaffnet in seinen Schuppen einbrechen wollte. Der 72-Jährige soll zu seiner Handfeuerwaffe gegriffen und den vermeintlichen Einbrecher gewarnt haben, stehen zu bleiben – oder er werde schießen.

Als der Unbekannte mehrere Schritte auf ihn zugemacht habe, habe Mayer einen Schuss in die Luft abgegeben. Der vermeintliche Einbrecher sei davongelaufen. Anschließend habe Meyer einen zweiten Schuss "in die Nacht" abgegeben und sich wieder ins Bett gelegt. Angeblich soll er nicht gewusst haben, dass er jemanden erschossen hatte. Meyer wurde am Freitag verhaftet.

