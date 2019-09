Nach Festnahme durch FBI: Rechtsextremer US-Soldat ist kein Einzelfall (Video)

Neonazis in Georgia im April 2018

Das FBI hat einen Soldaten des US-Militärs festgenommen. Der Rechtsextremist soll Anschläge geplant haben - unter anderem die Ermordung des US-Präsidenten. Der Mann soll auch Anhänger des ukrainischen Asow-Bataillons sein. Ein Einzelfall? Eher nicht.

Dem US-Soldaten Jarrett William Smith wird vom FBI die Planung von Terrorangriffen vorgeworfen. Er soll auch die Ermordung von Antifa-Mitgliedern sowie des Präsidenten der Vereinigten Staaten geplant haben. Smith ist außerdem ein glühender Anhänger des ukrainischen Asow-Bataillons. Er soll geplant haben, sich diesem anzuschließen.

Der rechtsextreme US-Soldat ist kein Einzelfall. Freunde von Smith sollen sich bereits in der Ukraine befinden und auf Seite des sogenannten Rechten Sektors kämpfen. Das US-Militär prüft offenbar nicht, wen es an der Waffe ausbildet. Das Verlangen nach immer neuen Rekruten ist so groß, das auch waschechte Nazis aufgenommen werden.