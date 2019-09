USA: Private Gefängnisse mit staatlich garantierter Mindestbelegung

Das Selbstverständnis der Vereinigten Staaten ist durch den Begriff "Freiheit" geprägt. Diese Freiheit erstreckt sich auf alle Bereiche des Lebens. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, individuelle Freiheiten, vor allem aber auf die Freiheit des Unternehmertums.

Die Balance der Freiheiten ist in den USA jedoch lange schon aus dem Gleichgewicht geraten. An keinem Beispiel ließe sich das besser erkennen, als an der US-Gefängnisindustrie. Privat betriebene Gefängnisse bekommen vom Staat eine Mindestbelegung zugesichert. Von den Profiten geht ein Anteil in Form von Spenden zurück an die willfährige Politik. Freiheit und Rechte des Individuums müssen den geballten Freiheiten und Rechten der Gefängnisindustrie nebst Politik weichen. So entsteht ein Automatismus, der Millionen Menschen in eine Zelle führt.