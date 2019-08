Texas: Hinrichtung eines mutmaßlich Unschuldigen (Video)

Quelle: Reuters

In der vergangenen Woche wurde Larry Swearingen in Texas durch die Giftspritze hingerichtet. Er soll vor über 20 Jahren eine Studentin vergewaltigt und ermordet haben. Doch an seiner Schuld gibt es Zweifel. Sein Anwalt geht davon aus, dass Swearingen unschuldig war.

Im August 2019 wurde Larry Swearingen in Texas wegen Vergewaltigung und Mordes an der 19-jährigen Melissa Stutter hingerichtet. Er hatte bis zum Tag seines Todes stets seine Unschuld beteuert. Swaeringens Rechtsanwalt James G. Rytting sagt voraus, dass der Fall Swearingen als ein weiterer Justizirrtum in die Geschichte eingehen wird. Und tatsächlich scheint es Unregelmäßigkeiten gegeben zu haben, die ernste Zweifel an der Schuld seines Mandanten begründen.