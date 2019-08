Interview mit Epsteins Anwalt: "Es würde mich nicht überraschen, wenn ihm etwas widerfahren ist"

Quelle: RT Marc Fernich ist seit über 25 Jahren Rechtsanwalt.

Am Samstag wurde Jeffrey Epstein tot in seiner Zelle aufgefunden. Die Umstände des vermeintlichen Selbstmords sind nach wie vor mysteriös. In einem Exklusivinterview mit RT spricht sein Anwalt vor allem über die seiner Meinung nach unzumutbaren Haftbedingungen.

Der Tod des 66-Jährigen sollte eine "systemweite Selbstreflexion" darüber auslösen, wie Gefangene in U-Haftanstalten behandelt werden, sagte Marc Fernich, ehemaliger Anwalt von Jeffrey Epstein und Mitglied des Verteidigungsteams des Drogenbosses El Chapo, gegenüber RT. Epstein saß im Metropolitan Correctional Center in Untersuchungshaft – dort, wo auch El Chapo seine Haftstrafe absaß. Mehr zum Thema - Anwälte von Epstein zweifeln Selbstmordthese an: "Wollen herausfinden, was wirklich passierte"