Milliardär Jeffrey Epstein begeht Selbstmord im Gefängnis

Der wegen Menschenhandels und Prostitution Minderjähriger in Haft genommene Unternehmer hat sich Berichten zufolge das Leben genommen. Er soll sich laut Polizeiangaben in seiner Zelle erhängt haben, was aber nur weitere Fragen aufwirft.

Nach Angaben der New York Times wurde Epstein um 7.30 Uhr Ortszeit leblos in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center in Manhattan gefunden. Er soll sich mit einem Strick das Leben genommen haben.

Epstein wurde am 6. Juli verhaftet und des Menschenhandels und Prostitution Minderjähriger angeklagt. Er soll zusammen mit anderen hochrangigen Politikern und angesehenen Persönlichkeiten die Kinder in seinen Villen in Manhattan, Palm Beach (Florida) und auf seiner privaten Karibikinsel "Little St. James Island" missbraucht haben.

Eine Woche nach der Verhaftung wurde er in seiner Gefängniszelle mit verdächtigen Spuren am Hals und in einer "Fötusstellung" gefunden. Was genau ihm zugestoßen war, wurde nie bekannt gegeben. Die Spekulationen gingen von versuchtem Suizid über eine Inszenierung bis hin zu Gewalt unter Gefängnisinsassen.

Fakt ist aber, dass nur einen Tag vor seinem Tod Tausende Dokumente aus einem früheren Gerichtsprozess veröffentlicht wurden, aus denen auch die Namen einer ganzen Reihe von Persönlichkeiten hervorgehen, die an seinen "erotischen Dienstleistungen" interessiert waren. Unter diesen Personen sind die wohl bekanntesten der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, der gegenwärtige Präsident Donald Trump sowie "weitere Prinzen", "ausländische Präsidenten", "sehr bekannte Ministerpräsidenten" und der Besitzer einer französischen "großen Hotelkette".

