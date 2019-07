Mehr US-Hilfen für Opposition um Juan Guaidó: Instabilität in Venezuela führt zu Piraterie (Video)

Die Regierung von US-Präsident Trump plant, als humanitäre Hilfe für El Salvador, Guatemala und Honduras vorgesehene rund 41,9 Millionen US-Dollar an die venezolanische Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó umzuleiten.

Der US-Präsident sagt, er wolle die Länder so dazu bringen, die Flüchtlinge in die USA aufzuhalten. Als Auswirkung der Instabilität in der Region gibt es inzwischen Piraterie vor der Küste von Venezuela. Nur einen Tag nach den US-Berichten über die umgeleiteten Gelder rief Guaidó zu neuen Protesten in Venezuela auf.

