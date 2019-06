Neue UN-Botschafterin: Ich bin nicht Russlands Freund (Video)

Kelly Craft hat gute Chancen, neue Botschafterin der USA bei der UNO zu werden. Die Geschäftsfrau und Diplomatin, die 2016 für Trumps Wahlkampf spendete, hat bei einer Anhörung vor dem Kongress bereits erklärt, dass sie nicht Russlands Freund sei.

Die von US-Präsident Donald Trump nominierte neue UN-Botschafterin der USA heißt Kelly Craft. Sie ist Geschäftsfrau und hat 2016 für die Republikanische Partei und den Wahlkampf Donald Trumps gespendet. Seit 2017 ist sie US-Botschafterin in Kanada.

In ihrer Anhörung vor dem Kongress machte Craft sehr deutlich, welche Linie sie in der UNO gegenüber Russland zu verfolgen gedenkt. Nach Samantha Powers und Nikki Haley scheinen die USA nun die dritte Frau in Folge zur UNO zu schicken. Alle drei sind gnadenlose Machtpolitikerinnen mit einer klaren antirussischen Haltung.