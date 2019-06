USA: Die vergessenen Helden vom 11. September (Video)

Sie gelten in den USA als Helden und müssen doch erbittert um jede staatliche Unterstützung kämpfen: Die Rettungshelfer, die am 11. September 2001 ("9/11") im Einsatz waren, als die USA von Terroranschlägen erschüttert worden.

Viele von ihnen sind ebenso wie die Anwohner des World Trade Centers in New York an den Folgen der Einstürze der Wolkenkratzer erkrankt, die große Teile der Stadt in giftigen Staub einhüllten. Dem US-Kongress liegt nun nach wachsender öffentlicher Kritik ein Gesetz vor, das die Unterstützung für die 9/11-Opfer ausweiten soll.