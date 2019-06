USA: Journalisten stellen Bürger bloß (Video)

Quelle: Reuters © Jonathan Ernst Der US-Präsident Donald Trump spricht zu Journalisten, Maryland, USA, 18. Oktober 2018.

In den Vereinigten Staaten hat sich eine Phalanx liberaler Medien auf US-Präsident Donald Trump eingeschossen. Was auch immer der Präsident tut oder sagt, in den Medien wird es in einem schlechten Licht dargestellt. Dies gilt auch für seine Anhänger.