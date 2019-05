Autor von "Time Magazin" verbreitet "Fake News" (Video)

Der Politikwissenschaftler und Autor für das "Time Magazin", Ian Bremmer, hat auf Twitter geschrieben, Donald Trump habe in Tokio gesagt, Kim Jong-un wäre ein besserer US-Präsident, als der potentielle Kandidat der demokratischen Partei Joe Biden.

Kurze Zeit später löschte Ian Bremmer seinen Tweet wieder. Doch da machte die Falschbehauptung allerdings schon die Runde. Prominente Gegner des US-Präsidenten Donald Trump nahmen die Sache begierig auf.

Trump beendete am Dienstag seinen viertägigen Staatsbesuch in Japan. Er hatte sich unter anderem mit dem Ministerpräsidenten des Landes, Shinzo Abe, getroffen und war als erster Staatsgast seit seiner Thronbesteigung am 1. Mai von Kaiser Naruhito empfangen worden.