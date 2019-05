Vermischung von Fiktion und Realität: US-Armee setzt auf Virtual Reality-Trainingsplattformen

Bis zum Jahr 2021 soll die 3D-VR-Trainingsversion "One World Terrain" beim US-Militärtraining zum Einsatz kommen. Kommenden Monat werden hierzu die Aufträge vergeben werden.

Generalmajorin Maria Gervais erklärte dazu:

Was ich denke, was wir mit der künstlichen Trainingsumgebung machen werden, ist das Revolutionärste seit der Entwicklung unserer Live-Trainingsumgebung in unseren Kampfausbildungzentren. Wir sehen dies als eine zweite Revolution in der Ausbildung der US-Armee.