"American Gulag" – Das weltweit größte Gefängnissystem in den USA

So unterstreicht Rafael Poch, der frühere und über viele Jahrzehnte aktive Auslandskorrespondent der spanischen Tageszeitung La Vanguardia (mit Stationen in Berlin, Moskau und Peking) in einem Beitrag auf CTXT die tatsächliche Bedeutung der Verhaftung des Mitbegründers und langjährigen Chefredakteurs von WikiLeaks Julian Assange nach der Aufhebung seines diplomatischen Asyls in der Londoner Botschaft Ecuadors. Assange droht die Auslieferung in die USA und damit sein Verschwinden im weltweit größten Gefängnissystem.

Poch nimmt die aktuellen Vorgänge rund um Assange daher zum Anlass, an die Dimensionen dieses "American Gulag" und den Zustand der USA zu erinnern, der sich unter anderem in ebendiesem Gefängnissystem zeigt.

Jimmy Carter, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, beschreibt sein Land als eine "korrupte Oligarchie". Und für Oskar Lafontaine sind die USA "die größte Bedrohung für den Weltfrieden". Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben die USA mit Bombardierungen, Invasionen, Embargos und "Regime-Change"-Operationen alle möglichen Arten von militärischer und ökonomischer Gewalt angewandt, die sich nach internationalen Schätzungen auf rund 50 direkte Interventionen summieren, in denen zwischen 20 und 30 Millionen Menschen ihr Leben verloren. Die Arbeit von WikiLeaks und Julian Assange hat unzählige Details und Methoden dieser einzigartigen Gewalt der selbsterklärten "einzigartigen Führungsnation der freien Welt" ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt – zweifellos der größte journalistische Scoop des Jahrhunderts, und ebenso zweifellos ein enormer Schaden für das Imperium.

Deshalb wollen die USA ein Exempel statuieren und eine Lektion erteilen, was mit allen Journalisten irgendwo auf der Welt passieren kann, selbst wenn sie keine US-Amerikaner sind (Assange ist es nicht)", so Poch.

Was Assange erwartet

"Wenn sie ihn in ihre Finger bekommen, werden sie kriminelle und unmoralische Dinge mit ihm anstellen, es wird Folter sein", erklärt Matthew Hoh vom Center for International Policy in Washington, der Assange während seines Botschaftsasyls besucht hatte.

Und Chris Hedges, Pulitzer-Preisträger und bis zu seiner Kritik am völkerrechtswidrigen US-geführten Irakkrieg 2003 Korrespondent der New York Times, beschreibt nicht zuletzt anhand der Erfahrungen aus der Festnahme und dem Prozess von Chelsea Manning in Einzelheiten dieses System der Folter:

Er wird eine Kapuze über dem Kopf haben, er wird gefesselt und angekettet, er wird auf einen schwarzen Flug verfrachtet, er wird in die USA gebracht, in Einzelhaft genommen – was eine Form der Folter ist, auf diese Weise werden Menschen gebrochen, und das oft sehr schnell. Er wird unerbittlich verhört werden, es wird alle möglichen psychologischen Techniken geben – es wird sehr heiß in seiner Zelle und dann sehr kalt sein. Sie werden ihn ständig alle paar Stunden wecken, sodass er unter Schlafentzug leidet. Sie werden ihn vielleicht sogar in eine Trockenzelle bringen, in der es kein Wasser gibt, also muss er nach Wasser fragen, um auf die Toilette zu gehen oder sich zu waschen.

Jeder hat eine Schwachstelle, an der er bricht, und sie werden versuchen, ihn psychologisch zu zerstören. Und wir haben mit Guantánamo gesehen, dass mehrere dieser Gefangenen, von denen die meisten gerade von Kriegsherren in Afghanistan oder Pakistan in die USA verkauft wurden, emotional auf Lebenszeit verkrüppelt sind. Es wird eine Folter nach wissenschaftlichen Methoden sein. Ich habe früher über den Stasi-Staat in Ostdeutschland berichtet, und der Witz im Stasi-Staat war, dass die Gestapo die Knochen gebrochen hat und die Stasi den Verstand bricht. Und das werden sie tun. Das wird passieren. Ich habe es bei Muslimen gesehen, die in den USA in sogenannte terroristische Verschwörungen verwickelt wurden, und wenn ihnen dann nach einiger Zeit der Prozess gemacht wird, sind sie Zombies.