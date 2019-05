Russischer Videospiel-Designer Tischtschenko wegen "Verschwörung gegen die USA" verhaftet

Der russische Spieldesigner Oleg Tischtschenko wird in den USA unter anderem wegen Verschwörung gegen die Interessen der USA angeklagt. Er entwickelt Flugsimulatoren für das Softwareunternehmen Eagle Dynamics. Zu diesem Zweck hatte er Handbücher über Kampfflugzeuge bei eBay gekauft.

Auf einer Reise wurde Tischtschenko in Georgien und an die USA ausgeliefert. Die russische Botschaft in Washington spricht von einer gezielten Provokation durch US-Geheimdienste. Tischtschenko sei mit einer "Sting-Operation" gezielt in Falle gelockt worden.