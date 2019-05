Donald Trumps gefährliche Strategie: Alles oder nichts! (Video)

Donald Trump am vergangenen Freitag in Washington

Donald Trump hat es als Quereinsteiger in das höchste politische Amt seines Landes geschafft - eine beachtliche Leistung. Doch die Strategie, mit der er als Geschäftsmann auf dem Immobilienmarkt noch Erfolg hatte, ist für die internationale Politik ungeeignet.

US-Präsident Donald Trump wird auf ewig der König der Quereinsteiger sein. Noch nie ist jemand auf diese Weise direkt in das Amt des US-Präsidenten gelangt. Eine Meisterleistung. Trumps politische Unerfahrenheit hätte durchaus ein Vorteil sein können. Nicht nur war er in keinem politischen Filz gefangen, er hätte auch einen gänzlich frischen Wind bringen können. Doch auch Donald Trump hat eine Vorgeschichte. Als knallharter Geschäftsmann war er es gewohnt, seine Geschäftspartner hereinzulegen, auszunehmen, in die Ecke zu drängen und Zugeständnisse, eben "Deals" einzufordern. Eine Strategie, die in dieser Form nicht auf die Geopolitik umgelegt werden sollte.