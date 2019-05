"Russland-Affäre": US-Politik verkommt endgültig zu Kindergarten (Video)

Quelle: Reuters Der Platz blieb leer: US-Justizminister William Barr erschien nicht vor dem Justizausschuss des Kongresses.

In den Vereinigten Staaten nimmt das Gezerre um die vermeintliche russische Einmischung bei den Präsidentschaftswahlen 2016 immer groteskere Formen an. Die Demokratische Partei ist offenbar nicht willens oder in der Lage, von diesem Thema abzulassen.