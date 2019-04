Hunderte Studenten von Masern-Quarantäne in Kalifornien betroffen

Quelle: AFP Auch in der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in Williamsburg, New York City sorgen Masernausbrüche für Probleme. (Bild vom 19. April)

Wegen einer möglichen Ansteckung mit Masern stehen Hunderte Studenten und Mitarbeiter an zwei US-Universitäten in Los Angeles unter Quarantäne. Es handle sich dabei um eine der größten Quarantäne-Anordnung in der Geschichte Kaliforniens, wie die "Los Angeles Times" berichtete.