Hochrangige US-Militärs warnen vor chinesischer 5G-Technologie

Ehemalige und aktuelle hochrangige US-Militärs warnen vor den Sicherheitsrisiken, die von der Nutzung chinesischer Technologie beim Aufbau der neuen 5G-Mobilfunknetze für zukünftige militärische Operationen der USA und ihrer Alliierten in Europa und Asien ausgehen, berichtet die Washington Post.

In einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch erwähnen sechs ehemalige hochrangige US-Offiziere die Vorteile der neuen, gegenüber dem bisherigen 4G-Standard, vielfach schnelleren 5G-Kommunikationstechnologie zum Informationsaustausch zwischen Alliierten oder bei Kampfeinsätzen.

Zugleich warnen sie zusammen mit anderen US-Sicherheitsbeamten vor den inakzeptablen Risiken, hinsichtlich Spionage sowie Cyberattacken auf militärische Operationen, die von dem Aufbau dieser Technologie durch chinesische Firmen wie Huawei ausgehen. Die Firmen seien mit der chinesischen Regierung verbunden und durch ein chinesisches Gesetz von 2017 verpflichtet, bei Überwachungsoperationen zu kooperieren.

Während wir an zukünftige Operationen denken, ist es jetzt an der Zeit zu handeln", so die US-Offiziere.