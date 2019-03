Trump: Russland muss Venezuela verlassen – alle Optionen offen

Donald Trump warnt Russland, es müsse Venezuela verlassen, "alle Optionen" lägen auf dem Tisch. Gemäß eines Abkommens von 2001 befinden sich derzeit rund 100 russische Soldaten in Venezuela. Russland bekräftigt, es handle sich um eine Präsenz im Einklang mit der Verfassung des Landes.

Die russischen Truppen kamen am Samstag in Caracas an. Der US-Vizepräsident Mike Pence sprach von einer "unnötigen Provokation". Von Moskau forderte er, die Unterstützung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro einzustellen und sich dem Oppositionellen Juan Guaidó zuzuwenden, der sich selbst zum Interimspräsidenten erklärt hatte. Am Mittwoch traf sich Trump mit der Frau Guaidós, Fabian Rosales, und bekräftige ihr gegenüber die Unterstützung seiner Regierung für Guaidó.

Das russische Außenministerium bekräftigte, dass die russische Militärpräsenz in "Einklang mit der Verfassung des Landes" stehe und durch den "vollen Respekt seiner Rechtsnormen" getragen sei. Vertreter der US-Regierung hatten Russland wiederholt davor gewarnt, in den Machtkampf zwischen Guaidó und Maduro einzugreifen.

Der nationale Sicherheitsberater John Bolton schrieb am Montag auf Twitter, dass die "Vereinigten Staaten nicht tolerieren werden, dass sich feindliche ausländische Militärmächte in die gemeinsamen Ziele der westlichen Hemisphäre – Demokratie, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit – einmischen".