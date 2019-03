13 Menschen sterben bei Hubschrauberabsturz in Kasachstan

13 Menschen sterben bei Hubschrauberabsturz in Kasachstan

Beim Absturz eines Militär-Hubschraubers in Kasachstan sind alle 13 Menschen, die an Bord waren, ums Leben gekommen. Das teilte Präsident Kassym-Schomart Tokajew auf Twitter mit. Die Maschine vom Typ Mi-8 ging nach dem Aufprall am Mittwochabend in Flammen auf. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Hauptstadt Nur-Sultan war der Hubschrauber mit drei anderen im Süden des Landes für ein Manöver unterwegs.