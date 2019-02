Israelische Spionagefirma versuchte sich an US-Wahlbeeinflussung

Quelle: Reuters © Steve Marcus Symbolbild: Def Con hacker convention in Las Vegas, USA, 29. Juli 2017.

Eine private israelische Spionagefirma versuchte sich mit fingierten Webseiten und Einträgen in Sozialen Medien an der Beeinflussung einer Regionalwahl in den USA. Ziel war späterer Einfluss auf die US-Politik, das Unternehmen scheiterte aber an zu wenig Auftraggebern.