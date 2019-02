USA: Demokratischer Sozialismus ist plötzlich wieder hoffähig (Video)

Quelle: AFP © Win McNamee Hätte es ohne Hillary Clinton eventuell ins Weiße Haus geschafft: Bernie Sanders.

Sozialismus galt in den Vereinigten Staaten jahrzehntelang als schmutziges Wort. Die US-Politik wurde scherzhaft sogar als Einparteiensystem mit zwei rechten Flügeln bezeichnet. Doch es tut sich was in der politischen Landschaft.