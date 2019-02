USA: Mehr als die Hälfte der Kohlebergwerke wurde seit 2008 geschlossen

Quelle: Reuters

Der rückläufige Kohlebedarf in den USA und der steigende Bedarf an Erdgas sowie erneuerbaren Energien haben die Kohleproduktion beeinträchtigt. Die Zahl der aktiven Kohlebergwerke in den USA ist um mehr als die Hälfte zurückgegangen.