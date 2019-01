Berichten zufolge beendet Trump den "Shutdown" nach Einigung mit Demokraten

Der US-Präsident Donald Trump soll eine Einigung mit den Demokraten erzielt haben. Der "Shutdown" ist damit beendet. Trump hatte von den Demokraten Gelder für seine Grenzmauer an der Südgrenze zu Mexiko gefordert.

Die Washington Post hatte zuerst von dem Ende der Haushaltssperre in den USA berichtet. Die Einigung mit den Demokraten soll die Regierungsarbeit für die kommenden drei Wochen sicherstellen und finanzieren. Für den Abend kündigte der US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz an.

Seine Rede zur Lage der Nation hatte Trump aufgrund des Haushaltsstreits verschoben.

Auf Twitter schrieb Trump: "Ich suche keinen anderen Ort für die Rede", schrieb Trump weiter. "Ich werde die Rede halten, sobald der 'Shutdown' vorbei ist." Er freue sich darauf, schon bald eine "großartige" Rede zu halten.

Die Haushaltssperre in den USA hielt mehrere Monate an. Diese hatte sich auch nach Angaben des FBI-Berufsverbands FBIAA negativ auf die Arbeit der US-Bundespolizei ausgewirkt. So könne man etwa Informanten und Übersetzer nicht mehr bezahlen und auch keine Drogen für verdeckte Einsätze kaufen. Der Präsident des FBIAA, Tom O'Connor, meldete sich auch am Dienstag zu Wort und sagte auf einer Pressekonferenz, dass die Agenten ohne Bezahlung unter immer schwierigeren Bedingungen arbeiteten.

Auch dem Weltwirtschaftsforum blieb die US-Delegation aufgrund des "Shutdowns" fern.

LIVE: Trump gibt Erklärung zur Beendigung des "Shutdowns" ab