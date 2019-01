Buzzfeed-Gründer Jonah Peretti – ein Lügner und Betrüger? (Video)

Quelle: Reuters

Das Portal Buzzfeed steht in der Kritik, weil es wiederholt Fake News produziert hat. Schaut man sich die Laufbahn seines Gründers an, kann das kaum überraschen. Jonah Peretti trat schon früher mit Verleumdungs- und Desinformationskampagnen in Erscheinung.