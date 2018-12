USA: Pro-Trump-Mützen als Gesundheitsrisiko (Video)

Mit dem Slogan "Make America Great Again" konnte US-Präsident Donald Trump 2016 die Wahlen gegen Hillary Clinton gewinnen. Die roten "MAGA"-Mützen sind bei Trumps Unterstützern auch heute noch sehr beliebt.

In liberalen Kreisen hat ein solches Bekenntnis in Form einer roten Mütze die gleiche Wirkung, wie das sprichwörtliche rote Tuch. Die Träger dieser Mützen werden angefeindet, ausgeschlossen und angegriffen. Und in großen Teilen der USA gilt dies als völlig akzeptabel.

