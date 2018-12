Schmerzfaktor Sonne: Ein Ferienort der besonderen Art (Video)

Quelle: RT

Das Lager Sundown in Craryville New York wirkt auf den ersten Blick wie ein typisches Ferienlager, in dem Kinder herumlaufen und im Freien spielen. Der Unterschied ist nur, dass diese Kinder erst nach Einbruch der Dunkelheit so richtig Spaß haben können.