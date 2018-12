Einstige Fox News-Moderatorin Heather Nauert soll neue UN-Botschafterin der USA werden

© Brendan Smialowski/Pool via REUTERS

Falls der Senat seine Zustimmung gibt, soll Heather Nauert, derzeitige Sprecherin des US-Außenministeriums, die Nachfolgerin von Nikki Haley bei der UNO werden. Der US-Präsident wird Nauert am Freitag für das Amt der UN-Botschafterin der USA nominieren.

Schon im November teilte der US-Präsident Donald Trump mit, er zöge in Erwägung, die ehemalige Journalistin bei Fox-News und derzeitige Sprecherin des US-Außenministeriums als Nachfolgerin der UN-Botschafterin Nikki Haley zu nominieren. Seit April 2017 ist Nauert Sprecherin des US-Außenministeriums.

Am Donnerstag berichteten US-Medien, dass Donald Trump Nauert am Freitag nominieren werde. Nauert gilt als loyal auch gegenüber dem Außenminister Mike Pompeo.

Haley kündigte im Oktober überraschend ihren Rücktritt an, versprach aber, ihr Amt als UN-Botschafterin der USA noch bis Ende 2018 weiterzuführen.

Gründe für den Rückzug gab sie nicht an. In ihrem Rücktrittsschreiben an Präsident Trump schrieb sie:

Ich gehe davon aus, dass Sie sich zu wichtigen öffentlichen Angelegenheiten immer wieder äußern werden, aber ich werde sicher keine Kandidatin für ein Amt im Jahr 2020 sein. Als Privatbürger freue ich mich darauf, Ihre Wiederwahl als Präsident zu unterstützen und die Politik zu unterstützen, die unser großartiges Land auch in Zukunft noch weiter voranbringen wird.

Trump fand nur lobende Worte für Haley und bezeichnete sie als eine "fantastische Person".