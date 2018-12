Medienkritik: Die Verklärung des verstorbenen George H. W. Bush (Video)

George Herbert Walker Bush war Öl-Tycoon, CIA Direktor, später dann US-Präsident und Vater eines anderen Präsidenten. Eine überaus erfolgreiche Karriere, die in den Nachrufen der Medien als Aufopferung im Dienste der USA dargestellt wird: Verkehrte Welt.

Mehr zum Thema - George H. W. Bush: Von Wüstensturm bis zur neuen Weltordnung

Legte man an Bush die gleichen Maßstäbe an, wie an Donald Trump, so wäre in der Presse wohl überwiegend von Sexismus, Übergriffen und Kriegstreiberei die Rede. Nun war George Herbert Walker Bush jedoch ein erklärter Gegner Donald Trumps. Und das macht ihn ganz einfach zu einem der Guten.