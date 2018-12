Besseres zu tun gehabt: Neymar lässt Ballon d'or-Zeremonie sausen und zockt stattdessen PC-Spiele

Der Fußball-Star des französischen Fußballvereins Paris Saint-Germain sowie der brasilianischen Nationalelf, Neymar, hat sich am Montag zu seinen PSG-Kollegen Marquinhos und Thiago Silva auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch gesellt, um zusammen mit ihnen das populäre Computerspiel "Call of Duty" zu spielen. Damit scheint der Brasilianer deutliche Prioritäten gesetzt zu haben, denn das Streaming fiel genau in den Zeitraum der Gala anlässlich der 63. Ballon d’or-Vergebung in Paris.