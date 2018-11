Mindestens neun Tote durch Waldbrände in Kalifornien – Behörden rufen Notstand aus

Schwere Waldbrände in Kalifornien haben stellenweise zu katastrophalen Zerstörungen geführt und nach Angaben der Behörden mindestens neun Menschenleben gefordert. In der Stadt Paradise im Norden des Bundesstaats starben Menschen in ihren brennenden Autos. Auch der Prominenten-Wohnort Malibu bei Los Angeles geriet durch ein weiteres Großfeuer in Gefahr. Die Brände breiteten sich durch auffrischende Winde extrem schnell aus.