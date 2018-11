Angreifer auf Bar in Kalifornien identifiziert: Es ist ein Ex-US-Marine

Quelle: Reuters

Der Mann, der am späten Mittwochabend in einer Bar in der Stadt Thousand Oaks das Feuer auf die Barbesucher eröffnete, wurde als Ex-Marine-Soldat identifiziert. Der Polizei war er bereits bekannt. Der Angreifer tötete 12 Menschen, bevor er sich selbst das Leben nahm.