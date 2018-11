CNN Moderator: Rechte weiße Männer sind die größte Terrorbedrohung (Video)

Der CNN Moderator Don Lemon sagte während einer Sendung, die größte Terrorbedrohung stellten weiße, rechte Männer dar. Lemon bezog sich mit dieser Aussage auf drei Verbrechen in letzter Zeit, die jeweils von weißen Männern begangen worden sind.

In Pittsburgh hatte ein weißer Mann in einer Synagoge 11 Menschen erschossen. In Kentucky erschoss ein weißer Mann 2 Schwarze und auch die Paketbomben an prominente Trump-Kritiker wurden von einem weißen Mann verschickt.