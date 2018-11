"Wir betrachten das als Schusswaffe" – Trump droht, Steine werfende Migranten erschießen zu lassen

Quelle: Reuters Symbolbild. Migranten am Grenzzaun zu Mexiko.

Die USA werden "harte, israelische Taktiken" anwenden und Migranten an der mexikanischen Grenze "als bewaffnete und gefährliche Invasoren" behandeln, sollten sie Steine auf US-Beamte werfen. So die Drohung Donald Trumps an die Migranten-Karawane, die sich der US-Grenze nähert.